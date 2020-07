Presentan oficialmente a los equipos que conformarán la Liga de Expansión MX

Escuchar Nota

Mientras tanto en la #LigaBBVAMX... Te contamos brevemente qué ha pasado en nuestro futbol:



Presentación Torneo #Guard1anes2020

Calendario #LigaBBVAMX

Cierre de Pretemporada

Fernando Aristeguieta @MazatlanFC

Luis Fernando Tena @Chivas pic.twitter.com/3shV5HGcl6 — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 17, 2020

Se definieron, después de tres meses de su presentación, a los 16 equipos que participarán en la nueva, circuito donde dos futbolistas saltillense verán acción.Desde los clubes “rebeldes”, un par de filiales y dos de la Premier, quedaron confirmados aquellos que no pelearán por el ascenso a la Primera División., aquellos que se pusieron en contra de lapor eliminar la oportunidad de escalar al máximo circuito y asistieron al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) fueron anunciados.De la Liga Premier, promovieron al, que pelearon por meses su lugar y tuvieron diversas trabas para conseguirlo. El que no pudo hacerlo fue el Atlético de Reynosa, descartado de último momento, sin embargo, podría tener opciones para la próxima temporada., valga la redundancia.El resto de los clubes que participaron en el Ascenso MX se mantendrán, con la diferencia de que el Atlante tendrá a la Ciudad de México como sede, Zacatepec se convirtió en el Atlético Morelia y losA la Liga de Expansión todavía le falta mucho por confirmar, como el reglamento de competencia y su fecha de arranque.Hasta el momento, hay dos jugadores oriundos de Saltillo confirmados en el circuito que sustituirá al, el zaguerocon los Mineros de Zacatecas y el mediocampistacon la Jaiba Brava del Tampico Madero.El saltillense Edson Ricardo Martínez García llega a la Jaiba Brava del Tampico Madero en calidad de préstamo por seis meses procedente del Santos Laguna.Además, Edson Martínez se unirá a Christian Tovar Delgado como los dos saltillenses que han portado los colores de ladel Tampico Madero, ya que el subcampeón Mundial Sub 17 fue parte de la oncena celeste en par de etapas, primero del 2016 al 2017 y después del 2018 al 2020, donde tuvo la oportunidad de sumar minutos en Copa.Por su parte, el canterano de los Tuzos del Pachuca,, recibió una oportunidad en la Liga de Expansión MX, luego de quedar fuera de los planes del equipo de la Bella Airosa, y será parte de las filas de los Mineros de Zacatecas de cara al arranque del torneo.