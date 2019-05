Presentan Plan de Desarrollo Integral para el sur de México

Durante la conferencia matutina de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, presentó el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México, Honduras, El Salvador y Guatemala.El canciller mexicano destacó que el propósito del Plan de Desarrollo Integral para el sur de México, Honduras, El Salvador y Guatemala es para el bienestar para que el sur de México tenga un desarrollo social y económico.Marcelo Ebrard agradeció a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) por ayudar en la elaboración del Plan de Desarrollo Integral para el sur de México, Honduras, El Salvador y Guatemala."Cepal trabajó en tiempo récord el documento con la participación de los cuatro países”.El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, detalló que para realizar el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México, Honduras, El Salvador y Guatemala se trabajó con los cuatro países, las cancillerías y las aéreas técnicas de cada país."Lo que tenemos ahora es que una hoja de ruta para que cambie la realidad social de México, Honduras, El Salvador y Guatemala”, reiteró Ebrard.En su oportunidad y durante la misma presentación, a la que acudieron los embajadores de los países involucrados en México, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, sostuvo que se trata de un plan que cambia de paradigma, al establecer como base la seguridad humana en cuatro ejes: desarrollo económico; bienestar social; sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio.La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo que el problema principal de la migración es la falta de empleo y recordó que México sigue siendo el país con el menor salario mínimo de toda la región.Alicia Bárcena explicó los motivos y causas estructurales de la migración:-El crecimiento insuficiente con pobreza y desigualdad donde el 10 por ciento de mayor ingreso obtiene hasta 70 veces más que el 10 por ciento más pobre.-El alto crecimiento demográfico en ciudades con gran rezago rural.-Las sequías e inundaciones.-Una de las regiones más violetas del mundo.-Diferencial salarial con Estados Unidos.López Obrador señaló que es muy importante la presentación de este plan para México y los países hermanos de Centroamérica. Añadió que el plan va al fondo del problema e insistió en que la gente emigra por necesidad, por falta de oportunidades de trabajo y por violencia y hay que atender esas causas e ir al origen de lo que está provocando este fenómeno migratorio.Enfatizó que no hay más que la cooperación para el desarrollo y que no se puede enfrentar el mal con violencia; añadió que al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien."Es muy importante este plan, agradecemos a todas las agencias, a todas las organizaciones que han participado, a la CEPAL, a Alicia Bárcena”, dijo el presidente y enalteció la trayectoria de la funcionaria”.Agregó que viene la etapa de la instrumentación del plan porque se requiere de diplomacia, de convencer, de persuadir, sobre todo al gobierno de Estados Unidos, para poder llegar a un acuerdo y hacer realidad este enfoque que “nos conviene a todos”.Dijo que ya se ha avanzado reconoció el interés de los funcionarios de Estados Unidos y del presidente Donald Trump."No se ha descartado, inclusive ya hay hasta un compromiso de inversión para Centroamérica y México, pero falta que lleguemos a la firma de un acuerdo y de esta forma no sólo definir recursos para aplicación de programas sino también el rol que se va a jugar, es decir qué papel le corresponde a cada gobierno y sería extraordinaria la creación de un organismo para la aplicación de este plan”.