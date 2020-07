Presentará Miguel Riquelme peticiones de organizaciones médicas al Comité Regional de Salud Covid-19

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Angel Riquelme Solís atenderá las peticiones de la comunidad médica de la Región Laguna que con el objetivo de procurar un mayor control del contagio por el COVID-19, urgieron la aplicación de medidas sanitarias más severas para la población en general, similares a las que ya se aplican en otras regiones del Estado, entre ellas, el uso obligado de cubrebocas y la aplicación de sanciones o trabajo social por no cumplir con la disposición.



La lista de peticiones con la postura de estas agrupaciones de la sociedad civil de la Zona Metropolitana de la Laguna, Riquelme las presentará para su análisis y determinación dentro de la Orden del Día, este lunes en la Reunión del Sub Comité Regional de Salud que tiene facultades legales para tomar acuerdos.



Riquelme Solís aseguró que su gobierno ha trabajado durante la actual contingencia en las diferentes regiones de la entidad de la mano con los alcaldes y alcaldesas, así como los responsables de los sub Comités Regionales de Salud, para delinear con un objetivo común, las mejores estrategias que lleven a la prevención y contención de la alta cifra de contagios que ciertamente, en algunas regiones ha repuntado, en parte, por el relajamiento social.



Destacó el mandatario la preocupación y participación de los médicos de la Laguna y de todo Coahuila, que durante la actual pandemia han permanecido valerosos y comprometidos, sirviendo en la primera línea de acción y que como lo expresaron, tienen interés en procurar un mayor control del contagio en la contingencia sanitaria y también de que se logre una mayor reactivación económica de la entidad.



Con copia para el gobernador de Coahuila Miguel Angel Riquelme y el de Durango José Rosas Aispuro, un total de 343 firmas de organizaciones, asociaciones, colegios de médicos, alergólogos y especialistas en lo particular, publicaron una carta dirigida a los alcaldes Jorge Zermeño de Torreón; Marina Vitela de Gómez Palacio; Homero Martínez de Lerdo; Patricia Grado Falcón de San Pedro; Horacio Piña de Matamoros y Jonathan Avalos de Francisco I. Madero, donde piden endurecer las acciones e imponer sanciones o trabajo social a los ciudadanos que no utilicen cubrebocas, pues argumentan que es la medida preventiva más efectiva a implementar para frenar la alta curva de contagios, sobre todo dada la evidencia médica de la transmisión del virus por vía aérea, incluso a una distancia mayor a 6 metros.



Destacan que debe ser obligatorio.



Otra petición es realizar una Campaña con señalamientos de “Zona de Alto Riesgo de Contagio”, donde de acuerdo con las cifras, así se requiera.

Piden a los alcaldes que haya vigilancia especial a todos los comercios aperturados recientemente, para procurar con mayor rigor que cumplan con todas las medidas y protocolos.



Los especialistas sugieren a la comunidad el no desplazamiento y salida de casa después de las diez de la noche y hasta las cinco de la mañana, con el fin de evitar las reuniones sociales.



Dicen que continúan viendo testimonios de pacientes que se contagiaron en lugares comunes como reuniones sociales y ambientes familiares, por lo que elevan el llamado a toda la comunidad.



Los médicos argumentan una saturación de hospitales que está repercutiendo en un mayor número de defunciones.



En su demanda a las autoridades, el personal de salud señala también que se encuentra agotado física y sicológicamente, con un alto porcentaje de infección, incapacidad y mortalidad por coronavirus, registrando la región una de las tasas de mortalidad en personal de salud más elevada a nivel nacional, situación que les preocupa.