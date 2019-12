Preside MARS colocación de primera piedra de la empresa Julian Electric

Saltillo, Coah.- Durante el evento de colocación de la primera piedra de la empresa Julian Electric, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís enfatizó que en su Administración se seguirán impulsando políticas públicas que permitan garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y de quienes vienen a invertir.



Julian Electric es una empresa del ramo manufacturero que produce cables y arneses para vehículos pesados de la industria automotriz.



El término de la construcción de esta nueva planta está proyectado para septiembre de 2020, con una inversión de 10 millones de dólares y la generación de 450 empleos directos.



Miguel Riquelme expresó en su mensaje que su Gobierno seguirá trabajando con los Poderes Judicial y Legislativo para garantizar a quienes vienen a invertir el Estado de Derecho que tiene nuestra entidad, y que hoy se puede presumir en el mundo entero.



Dijo además que la seguridad sigue siendo la prioridad de nuestra entidad, y que nuestro territorio es apetecible para los negocios del crimen organizado.



“Hoy, que Coahuila ha tenido una buena percepción de seguridad de los últimos años, mucha gente quisiera venir aquí y apostarle otras a cosas que no son precisamente los negocios y la productividad; ¡pero no los vamos a dejar!”, subrayó Riquelme Solís.



Dentro de su discurso, el Mandatario Estatal indicó que se llevan más de 29 años sin una sola huelga, y que así se continuará por la relación que existe entre empresarios, la fuerza laboral, los sindicatos y el Gobierno.



Informó que en enero de 2020 se va a refrendar el Pacto Coahuila, para sumarle lo que se hizo este año, las garantías a todos los que vienen a invertir a Coahuila de que les va a ir bien, de que van a seguir encontrando mano de obra, de que van a seguir encontrando hospedaje industrial y la mejor de las infraestructuras.



En ese sentido, dijo que en máximo dos años se estará terminando la ampliación de la Carretera Saltillo-Derramadero, lo que cambiará la competitividad de la región, y sobre todo de este Parque Industrial Alianza, que tiende a ser uno de los mejores del País y que dentro del desarrollo que se busca está en la mira del Gobierno seguir impulsándolo.



“Vamos a impulsar un sistema de transporte y vivienda en esta zona de Derramadero con todos los servicios y desarrollo comercial que un parque de estos promete a futuro”, expuso Miguel Riquelme.



Asimismo, recordó que Coahuila se distingue dentro de los indicadores a nivel nacional ya que no siguió la suerte de una hegemonía dentro de la globalización.



“Coahuila se defendió. Coahuila tiene crecimiento, generación de empleo, Inversión Extranjera Directa per cápita —en la que somos número uno— y seguimos siendo el número uno en formalidad laboral”, asentó el Gobernador.



“Llegaron a un muy buen lugar, se los aseguro”, dijo.



Informó además que por la tarde estará en Villa Unión entregando equipo a la Policía Estatal, como 11 patrullas, armas largas y cortas y uniformes, y dijo que ya se han encargado 10 vehículos blindados para toda la entidad, para seguir garantizando la seguridad en el estado.



Por su parte, Kenny Julian, CEO de Julian Electric, manifestó que en Coahuila, en Saltillo, encontraron mano de obra calificada y muy productiva, lo que hace fuerte a la región, y lo que los motivó a decidirse por esta zona para invertir en su nueva planta.



También, dijo, encontraron fuertes aliados como el Gobierno Estatal y Municipal, así como los sindicatos y el Grupo Alianza.



“Estas alianzas con diferentes socios nos ayudaron a decidir crecer nuestras operaciones en México, y nos llevó a tomar la decisión de expandir nuestra operación en invertir en Saltillo a largo plazo”, mencionó Kenny Julian.



“Es para mí muy valioso demostrarle a la comunidad las metas que se pueden alcanzar cuando las empresas y el sector privado trabajan de la mano con el Gobierno”, aseguró el CEO de esta empresa.



En su intervención, Manolo Jiménez Salinas, Alcalde de Saltillo, dijo que hoy es un buen día para Saltillo y para Coahuila, porque los dos temas más importantes en los que tiene que trabajar un Gobierno, que son los de desarrollo económico y seguridad, el gobernador Miguel Riquelme ha puesto énfasis en ambos con grandes resultados.



Acompañaron al Gobernador en esta colocación de primera piedra, además, Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía; César Cantú, CEO de Grupo Alianza; Leonard Ottosen Dávila, Gerente General de Julian Electric Saltillo; George Ferro, gerente de Daimler planta Saltillo; Gerardo Berlanga Gotés, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, y Román Alberto Cepeda, Secretario del Trabajo.