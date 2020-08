Presidente de los Piratas de Pittsburgh tiene coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El presidente de los Piratas de Pittsburgh, Travis Williams, dio positivo por coronavirus, anunció este jueves el club de las Grandes Ligas de béisbol, que precisó que no se registró ningún otro contagio entre sus miembros.



Recientemente he dado positivo en la prueba de COVID-19 después de sentir la aparición de los síntomas el lunes por la noche", dijo Williams en un comunicado.



Estoy en el camino de la recuperación", afirmó. "Mientras tanto, quería usar mi diagnóstico como otro recordatorio de que todos somos susceptibles".



Williams, quien asumió la presidencia de la franquicia en octubre, aclaró que no ha estado en contacto recientemente con ninguno de sus jugadores y entrenadores.



Con 4 victorias y 16 derrotas, los Piratas tienen por ahora el peor registro de la temporada de Grandes Ligas, que fue recortada de 162 a 60 partidos debido a la pandemia de coronavirus.



Con información de Excélsior