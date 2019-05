Presidente de Tigres espera mejor nivel en la final

El presidente de los Tigres, Miguel Ángel Garza, reconoció que el equipo felino no mostró su mejor versión en lo que va de la liguilla. Por tal motivo, Garza espera que los dirigidos por Ricardo Ferretti eleven su nivel para la final del Clausura 2019 que sostendrán ante el León."Me gustaría siempre ser mejor. En estos 10 años hemos llegado a 10-11 finales, me gustaría tener 15 o 20. En la situación en la que estamos ahorita, no jugando muy bien, llegar a una final nos da un plus de crecimiento para tener la oportunidad de ganar o de hacer mejor las cosas el jueves y el domingo”, mencionó el directivo, quien se incorporó a la institución regiomontana en el año 2010 como Delegado Deportivo.Por otra parte, el dirigente reconoció que le hubiera gustado enfrentarse a Rayados hasta la final del torneo, por el bien del futbol mexicano."Creo que Nuevo León vuelve a ganar otra vez en tener equipos competitivos. Esa hubiera sido la final ideal para nosotros y digo nosotros, incluyendo México. Pero bueno, nos tocó en semifinal y lo positivo es que Nuevo León otra vez tiene a un equipo en la final”, señaló.Hoy se cumple un año del ascenso de Miguel Ángel Garza a la presidencia de los Tigres, en sustitución de Alejando Rodríguez. La eliminatoria frente a los guanajuatenses, significará la segunda final del equipo varonil bajo su mandato. La primera fue la que perdieron recientemente ante Monterrey en la Concachampions.