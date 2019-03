Presidente paraguayo ratifica apoyo a Guaidó

El presidente de Paraguay, Mario Abdo, reiteró hoy su respaldo al juramentado como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y ambos ratificaron su compromiso con la democracia y la libertad en la región.Abdo recibió a las puertas del Palacio de Gobierno a Guaidó, quien llegó procedente de Brasil acompañado de su esposa Fabiana Rosales, con honores y tras la interpretación de los himnos nacionales de Paraguay y Venezuela, sostuvieron una reunión privada.Luego en una conferencia de prensa conjunta, Guaidó anunció que en breve regresará a Caracas “para seguir ejerciendo los deberes para los que me juramenté, vamos a seguir movilizados en las calles de Venezuela a pesar de los riesgos de las amenazas de muerte”.“En las próximas horas estaremos anunciando nuevas movilizaciones sociales”, adelantó Guaidó, quien tiene previsto reunirse esta tarde en Buenos Aires, con el presidente de Argentina, Mauricio Macri.“Vamos a seguir luchando para la integración de la región, de la unión de la región”, destacó el líder de la Asamblea Nacional venezolana.“En Venezuela inició una transición, que no van poder contener ese proceso de cara a la reconstrucción de Venezuela, pero también hay una región consolidad en democracia consolidada en cooperación, eso es determinante para Venezuela la cooperación internacional”, destacó.“El dilema en Venezuela no es entre la guerra o paz, todos queremos la paz en Venezuela, pero la paz es la ausencia de conflictos”, señaló.Aseguró que llegó hasta Paraguay para dar a conocer la situación de su país, que no es solo exigir el “cese de una usurpación” que mantiene sobreviviendo al venezolano con seis dólares al mes en una nación que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo.Sino dar a conocer que Venezuela es un país que resiste, que su ciudadanía se moviliza y defiende sus ideales de libertad, de democracia, de solidaridad ante el mundo.Guaidó indicó que tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas de Abdo con el gobierno de Nicolás Maduro, “las relaciones entre Paraguay y Venezuela están más fuertes que nunca de cara al futuro, de cara al restablecimiento de la democracia”.El presidente paraguayo Mario Abdo reiteró su respaldo a Guaidó y le dijo que : “usted representa la esperanza de todo un pueblo, que traspasa la historia de los pueblos de manera individual, porque el problema de Venezuela, mañana puede ser de problema de otro. El mundo debe ser claro en la defensa de valores democráticos libertarios”.“Hoy en Paraguay es el Día de los Héroes, en homenaje a una gran persona que entregó su vida por el país. Espero que su paso por Paraguay lo llene de esa bravura guaraní”, indicó Abdo a Guaidó.El mandatario paraguayo dijo a Gauidó que “espero que se llene del heroísmo de los buenos hijos de Paraguay que prefirieron derramar su sangre alrededor de nuestra Patria, pero no entregar la dignidad de nuestro pueblo” .“Hoy llegó presidente a un país amigo, hoy llego presidente a un país que lo apoya y que defiende principios y valores, en este mismo salón, mientras que el tirano Maduro hacia su discurso de asunción de mandato, yo hice un discurso aquí que Paraguay rompía las relaciones diplomáticas con el tirano de Maduro, nunca con los venezolanos”, enfatizó Abdo.Al respecto resaltó que “no hay consecuencias malas cuando se defienden las causas justas, y la causa de Venezuela es una causa justa”. Cuente con el pueblo paraguayo, cuente con su amigo el Presidente de la Republica de Paraguay para lo que sea y a la hora que sea”.Guaidó llegó la mañana de este viernes al Aeropuerto Internacional Silvio Pettiross, fue recibido con honores, y por el vicecanciller de Paraguay, Hugo Saguier Caballero, y el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, entre otros funcionarios paraguayos.El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela tenia previsto reunirse a las 10:30 hora local con Abdo, sin embargo, por un retraso en el vuelo desde Brasil no logró arribar en el horario pactado.Guaidó realiza una gira por la región que lo ha llevado por Colombia, Brasil, y Paraguay, y esta tarde espera llegar a Argentina para reunirse con el presidente Mauricio Macri.