Presión y críticas: ser madre joven

Madres jóvenes, con embarazos no planeados, escolaridad trunca, trabajo con jornadas que exceden las 8 horas, bajos salarios y parejas ausentes, son a quienes la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif) les retira sus hijos por omisión de cuidados aunque para ellos sean lo más importante.“Mis hijos se quedan solos en lo que llego de la planta, les dejo la comida pero ellos la calientan y aunque les pido que no se salgan, pero a veces no hacen caso, no tengo quién me los cuide y ya me han echado al DIF encima”, comentó Karla, una madre de 27 años con dos hijos de 8 y 11 años a quien su padre abandonó.Esta madre es parte de las progenitoras en condiciones que potencializan la posibilidad de que sus hijos le sean retirados aunque luche a diario por “sacarlos adelante”.Según el informe del perfil de madres en la Pronnif, a quienes se les retiran los menores en lo que va del 2019, 90% tiene entre 18 y 30 años y sólo 26% concluyó el bachillerato como su máximo grado de estudios, incluso 12% no cuenta con ningún grado de estudios.Lo que significa que el resto obtiene trabajos en líneas de fábricas o como trabajadoras del hogar, aunque quienes concluyeron la preparatoria tampoco alcanza un salario que solvente sus necesidades.Esto se traduce en pequeños con carencias económicas, falta de alimentos, vestido o estudios y pese a que sus madres se esfuercen a diario por llevar “un bocado a su mesa” y estar con ellos, hacen trayectos de hasta 2 horas para llegar a sus hogares, tiempo en el que los niños se encuentra solos.“Hace falta apoyo para las mamás como nosotras que amamos a nuestros hijos, quienes no tenemos familiares que nos los cuiden, que no hay guarderías para sus edades y que si bien descuidamos un poco es porque salimos a trabajar para alimentarlos”, comentó Karla.