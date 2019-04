Presiona Zermeño a las familias de 15 policías desaparecidos

Jorge Zermeño Infante, Alcalde de Torreón, presiona a los familiares de 15 policías municipales desaparecidos a fin de suspenderles elpago de las prestaciones laborales a las que tienen derecho. Claudia Isela Ramírez Pineda, diputada perredista, señaló que resulta mezquino eincomprensible que funcionarios del Ayuntamiento coaccionen a los familiares de los oficiales desaparecidos para que inicien procedimientos depresunción de muerte. Esto con el propósito de dejar de pagarles las prestaciones a que tienen derecho, según el Artículo 14 de la Ley para laDeclaración de Ausencia por Desaparición de Personas, lo que incluye pago de sueldo hasta que sean localizadas y goce de la seguridad social. “Talesacciones revictimizan y lastiman a las familias afectadas, pues prácticamente se les pide que declaren que sus hijos, padres y hermanos están muertos,sin tener pruebas de ello. “Lo más grave es la afectación sicológica y emocional que pueden tener los familiares, pues el proceso de duelo por undesaparecido es una cuestión que cada persona lleva de manera diferente”. Hablar de desaparición forzada e involuntaria supone un limbo en el cuallas personas no están, no se les encuentra por ningún lado y no se sabe qué sucedió con ellos, refirió. Es un delito que violenta derechos básicos comola dignidad humana, la libertad y la paz, a su vez pone en peligro el derecho a la vida, a la salud y a no ser sometido a tortura o tratos crueles,inhumanos y degradantes.Ayer en la Presidencia Municipal se manifestaron familiares de 15 policías desaparecidos para demandar al Gobierno municipal que se les garanticeeliminar la intención de cancelarles el apoyo económico que reciben. Madres, esposas e hijas de elementos de la Dirección de Seguridad PúblicaMunicipal que fueron reportados como desaparecidos durante el periodo comprendido del año 2010 al 2016, hace semanas recibieron oficios que leshizo llegar la Subsecretaría Jurídica del Ayuntamiento para darles un plazo de tres meses para que firmaran la presunción de muerte de sus seresqueridos, esto para poder cancelar el pago de los salarios.