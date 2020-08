Presionan a docentes para regresar a las aulas en el ITS

Escuchar Nota

“En cierto momento, el subdirector administrativo dijo que si una persona que sea llamada al tercer día no se presenta se le va a levantar un acta de abandono, así lo dijo en presencia de nosotros, de ambos sindicatos, y nosotros le dijimos que no lo puede hacer porque por decreto no puede correr a nadie”.

, pese a que según el decreto presidencial estipula que no regresarán a actividades presenciales hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde, aseguró David Valdez, vocero del sindicato., además de que explicó que en caso de un accidente de trabajo el seguro que tienen no lo cubriría, pues ellos no deben asistir a trabajar aún., pues al ocupar ese cargo pasan a ser trabajadores de confianza, sin embargo, la mayoría de labores podrían hacerse de manera virtual.Más de 500 profesores del Instituto Tecnológico de Saltillo sindicalizados de la sección D-V-12,, a decir de David Valdez, vocero del sindicato, se decidió hacer allí al no contar con las condiciones adecuadas en el Instituto Tecnológico de Saltillo.Las medidas de prevención incluyeron un filtro a la entrada para la verificación de la temperatura, así como de un pequeño cuestionario oral para asegurarse de que no hayan tenido síntomas en los últimos días de un posible contagio de coronavirus.