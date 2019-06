Presionan a empleados de la Secretaría de Economía para renunciar

Margarita Gutiérrez tiene 28 años trabajando en el servicio público federal. Está a dos años de jubilarse, pero representantes de oficinas centrales la quieren obligar a que renuncie a su antigüedad porque la delegación de la Secretaría de Economía, donde labora actualmente, está por cerrar, como lo ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador.Ilse Cisneros ocupa una plaza que se otorga por concurso. Fue a la Ciudad de México a presentar examen con otros aspirantes para obtener su nombramiento, mismo que obtuvo por 5 años y aún no concluye. El personal que viene de la CDMX se niega a entregarle un oficio donde se asiente que su nombramiento terminó, y le dicen que solo se lo darán si firma su renuncia.Una decena de empleados de confianza vive en la incertidumbre desde el pasado viernes, cuando representantes del Gobierno federal les informaron que iban a prescindir de sus servicios y pretendían obligarlos a firmar su renuncia y con ello perder sus derechos laborales de antigüedad.Se negaron y por ello, este lunes se presentaron a trabajar, incluso con la presencia del notario público 89 de Saltillo, Gerardo Villarreal Ríos, quien corroboró que los empleados asistieron a trabajar de manera puntual.Después del mediodía, el personal que llegó de la Ciudad de México le pidió a los empleados de confianza desalojar el edificio, y les informaron que el inmueble se cerraría a las 15:00 horas, aunque el horario normal es de 9:00 a 18:00 horas. También les bloquearon el sistema de registro de entrada y salida.Otros 10 trabajadores sindicalizados tampoco tienen claro su destino, pues no han recibido instrucción alguna. A ellos no les pidieron la renuncia, pero es obvio que no seguirán trabajando ahí.“Nosotros seguimos igual, seguimos trabajando normalmente, cada quien va a seguir haciendo sus funciones, hasta que nos den nuevo aviso”, dijo Maricela Urbina Valdez, delegada sindical de la FSTSE.