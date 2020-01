Presionan a peritos por crisis forense

"El presupuesto que se le destina al instituto es solamente para la nómina, la gasolina, en mantenimiento de vehículos y todo lo demás porque además no nomás es Guadalajara es Vallarta, en Lagos de Moreno había una muy buenas instalaciones ya les dejaron caer", ahondó.

Guadalajara, Jalisco.- La crisis forense en Jalisco se agravó y los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) están bajo mucha presión, denunció el exdirector del Instituto, Luis Octavio Cotero Bernal."La Comisión Estatal de Derechos Humanos debería estar vigilando las condiciones en que trabaja el personal ahí; que es demasiado trabajo son condiciones insalubres, muchas de las veces, y trabajan horas extra que nunca les pagan y diario amenazados de que los van a correr", abundó.Consideró que el coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado, Macedonio Tamez Guajardo creó una situación caótica en el IJCF.Además"A los bien certificados los corrieron, la gran mayoría porque de alguna manera tenían alguna vinculación conmigo", lamentó.Y los peritos se encargan de temas laborales, familiares, así como de psicología.Además"Y ese punto no se atiende como si fuera de poca importancia, cuando esto significa impunidad, esto significa que la justicia no se dé ni la más elemental", enfatizó.Asimismo, los edificios del Instituto no se han renovado.