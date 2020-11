Presley, el perrito sin hogar que ahora vive como un rey

Escuchar Nota

México.- Presley, al igual que muchas famosas, no repite un atuendo dos veces. Esta mezcla de chihuahua rescatado hace cuatro años, ha pasado literalmente de la calle a vivir una vida de lujo en la que disfruta de manicuras, de un diseñador personal y de comidas en restaurantes.



El can fue adoptado por Rebecca Shelton, de 44 años, y vive con ella en Florida, EE.UU. Rebecca, que admite que lo tiene muy mimado, decidió adoptarlo después de la muerte de su madre y le puso Presley en honor al rey del rock, su cantante favorito.



El perro, al que le encanta ir a correr a la playa, rara vez se le ve "desnudo" y siempre tiene alguna prenda adecuada para cada ocasión, algo que no es de extrañar pues tiene un armario valorado en 10 mil dólares.







Con un armario tan grande como el suyo, Presley ha llegado a competir en concursos de perros por todo el país y se ha paseado con sus mejores galas por los restaurantes locales más destacados en compañía de Rebecca.



Y, como muchas celebrities hacen, el can tiene la costumbre de donar las prendas que ya no usa a los perros menos afortunados.