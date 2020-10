Presume alcalde resultados de grupos de seguridad

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Los 40 mil saltillenses que forman parte de los grupos ciudadanos de seguridad han permitido que la capital coahuilense se mantenga como una de las ciudades más tranquilas para vivir en México, pues fortalecen y hacen más eficiente la labor de la Policía Municipal, afirmó el alcalde Manolo Jiménez Salinas.



“Es un gran trabajo que hemos hecho en equipo, siempre coordinados con todas las instancias en materia de seguridad como el Ejército, la Guardia Nacional, las fiscalías estatal y federal; pero sobre todo con el respaldo del Gobernador, quien también tiene como prioridad el tema de la seguridad”, comentó.



Si bien, Saltillo se ha mantenido en los últimos años entre los primeros lugares en percepción de seguridad, a nivel nacional, el Edil destacó que es un tema donde no se puede cantar victoria o bajar la guardia.



“Hacemos el compromiso de redoblar esfuerzos, seguir invirtiendo, continuar capacitando a nuestro personal; vamos a seguir en sintonía con los más de 40 mil saltillenses que forman parte de los comités ciudadanos de seguridad, que siempre han sido un gran apoyo, que nos han permitido mejorar a nuestra Policía y que también ha permitido que la corporación forme parte de las seis policías más efectivas y confiables”, agregó.







‘Apretar el cinturón’



Para 2021, el Municipio de Saltillo tendrá que apretarse el cinturón y dejar de hacer cosas para mantener la inversión en la Policía, y subsanar lo que dejará de llegar del fondo de Fortalecimiento de Seguridad (Fortaseg), advirtió el alcalde Manolo Jiménez.



“Pues apretar el cinturón. Se dejan de hacer muchas cosas, realmente, pero como tenemos muy claro cuáles son las prioridades ahí metemos la lana. A lo mejor no podemos hacer todo lo que teníamos planeado, pero al menos no tenemos nuestros caprichos en proyectos, cuando no hay para lo prioritario”, comentó.



El Alcalde lamentó que en plena crisis se están destinado aún mayores recursos a proyectos como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el aeropuerto Santa Lucía; dejando a estados y municipios cargando con los recortes.



Por lo pronto, Saltillo se prepara para perder 27.9 millones de pesos del Fortaseg, pues en el proyecto de Egresos de la Federación del 2021 no se contempla el fondo.