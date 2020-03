Presume AMLO contacto con la gente pese a Covid-19

Escuchar Nota

La gente en la Costa Chica está entusiasmada, alborotada y feliz. pic.twitter.com/KVsJW3I1ac — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2020

Es una dicha enorme constatar cómo se preserva, por encima de todo, la cultura de los pueblos. pic.twitter.com/iYdkwDLjDD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 16, 2020

En todo Cruz Grande nos pararon; tuve que bajarme varias veces de la camioneta. Es intenso, pero reconforta el cariño de la gente. pic.twitter.com/fvnMaObGaE — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 16, 2020

Luego de las críticas que recibió el sábado por no respetar la "sana distancia" ante el coronavirus, de manera inusualpresumió su contacto con sus simpatizantes en la gira por Costa Chica, en Guerrero.donde se le ve besando, abrazando y saludando a la gente.La grabación inusitada dura casi siete minutos, donde él camina hacia el templete y aparece saludando a la gente.Incluso, en el video, que va acompañado de la leyenda, López Obrador se esmera por abrazar y besar a las mujeres., y generalmente tratan sobre la comida del lugar o la elaboración de algún producto o artesanía.En otro video, aparece con Doña Adela, quien se dedica a hacer puros y le reclama al Mandatario que no ha recibido su pensión."Cuando tenga mucha congoja se lo fuma", le suelta la señora, y el Presidente ríe."¡Oye, pero voy a estar fumando todo el día!", responde."No, cuando sienta un carajito, que lo hace (hacer) coraje la gente, entonces se lo fuma", le insiste ella.El tabasqueño le afirma que un funcionario la visitará para que le llegue su apoyo por discapacidad.Él se despide con un beso en la frente, y ella comienza a llorar y le recuerda que necesita dinero."¡Bueno, ya, no llore, que ya te va a llegar tu apoyo. Adiós, mi amor", remata., y él lo carga.Por la mañana, en otro clip, aparece con las dueñas del hotel donde durmió en Ometepec y recuerda que México es un país con mucha historia y cultura.En Ayutla, el mensaje del Mandatario duró apenas 20 minutos, pues argumentó que se detuvo en varios momentos en su trayecto y debe volver a Acapulco para tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de México.