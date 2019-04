Presume AMLO venta de 70 aeronaves

De gira en Michoacán, el Presidente López Obrador presumió otra de las subastas de vehículos oficiales a realizarse dentro de dos semanas."El día 24 de este mes se ponen en venta 70 aviones y helicópteros", dijo este viernes en referencia a la feria aeronáutica en la base militar de Santa Lucía, que fue anunciada por la mañana."Llego aquí a Zacapu como he venido siempre, en camioneta, a ras de tierra. Ya el avión presidencial ya está en venta allá en California", recapituló.Por la mañana, en rueda de prensa realizada en la Base Aérea de la Quinta Zona Militar en Zapopan, se informó que los posibles compradores podrán comprobar las características de las aeronaves directamente en la feria.“Son 70 aeronaves que vienen a exhibición, pero adicional ahí estará una parte, donde estaremos exhibiendo todos los aviones que se van a poner a la venta por parte del Gobierno federal, van a estar en la exhibición, van a poder observar, la gente que esté interesada en esto, ahí va a poder comprobar las características de los aviones y los estados de uso de los mismos, y habrá personal que dará la información sobre cada avión, en particular, de quienes se interesen”, informó el Secretario de la Defensa, Luis Sandoval.Sobre los avances en su gestión, López Obrador prometió seguir empujando a la burocracia que calificó, de nuevo, como elefante con reumas."No es fácil echar andar al Gobierno. Es, lo he dicho en otras ocasiones, y lo repito ahora, como un elefante reumático, que cuesta trabajo que camine, hay que estarlo empujando", dijo el Presidente durante una evento del programa de universidades Benito Juárez en Zacapu, Michoacán.Entre los vítores de la porra que coreaba su nombre, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, agradeció el lanzamiento del programa para ampliar el 26 por ciento de penetración de educación superior que tiene actualmente la entidad."Vamos a seguir de la mano y coordinados con usted, con el Gobierno de la República para seguir enfrentado el reto que tenemos por delante de ampliar la cobertura de educación superior en nuestro Estado", dijo Aureoles sobre.Raquel Sosa, Coordinadora del programa Universidades para el Bienestar, reconoció a la comunidad académica del el Centro Universitario del Valle de Zacapu que acudió al evento."Todos los árboles que están sembrados aquí, fueron sembrados por estudiantes de este plantel", presumió Sosa sobre el trabajo ambiental de los alumnos.