Presume exedil palacio en España; lo restaurará

Mientras la construcción del museo La Milarca, una réplica de su casa que promovió cuando era Alcalde, está detenida en San Pedro, Mauricio Fernández compró un palacio para su restauración a unos 8 mil 700 kilómetros de ahí.El lugar: Almagro, España, donde en 1975 adquirió un techo que es pieza fundamental de La Milarca.Ahora Fernández compró en esa ciudad, ubicada en la Ruta de Don Quijote, el Palacio de los Marqueses de Torremejía.Aunque se le preguntó, no reveló el monto de la transacción, y dijo que la restauración podría demorar un par de años.“El problema que tiene no es tanto adquirirlo”, expresó, “sino si tienes la capacidad de restaurarlo”.En alusión a la situación que prevalece en San Pedro, donde su proyecto para construir los museos con cargo al erario fue cuestionado por la comunidad y frenado por la nueva Administración, Fernández dijo que el ánimo en España es de celebración.Incluso dijo que hay ofertas económicas para apoyar en la restauración para preservar el lugar.“Me están echando porras y fiestas para que venga aquí a Almagro a rescatar el gran palacio del renacimiento, y lo voy a hacer”, sostuvo.“Es una posición hartamente diferente con la situación de allá (en San Pedro).“Pareciera que allá andan al revés volteados. Tengo historiadores del arte, rectores de universidades, mil gentes que me están ayudando y curiosamente allá parece que todo mundo está en contra”.El palacio renacentista fue construido en el siglo XVI y está frente a la plaza de Santo Domingo, la principal de esta ciudad.Fernández dijo que la construcción, que en México sería como una hacienda, será su residencia, pero podría desarrollar un hotel o restaurante en alguna sección.Aseguró que este proyecto no frena la reactivación de los museos cancelados en San Pedro.“Los negociadores como que encontraron una posición positiva para que las cosas sigan avanzando (en San Pedro)”, afirmó“Siento que La Milarca va a seguir donde va, y tal vez habrá que replantear los otros”.