Presume IEC urnas que no utiliza en elecciones

El Instituto Electoral de Coahuila presume sus urnas electrónicas y habla sobre la importancia del voto electrónico en el Séptimo Congreso Nacional sobre Educación Cívica en Durango, a pesar de que no ha usado dichos aparatos para una elección constitucional.Este mes algunos de los consejeros electorales del IEC acudieron al evento nacional junto a miembros de los OPLES de todo el país, invitados por el IEPC Durango, donde se analizó la Contribución de los Estados a la Democracia Mexicana.Por su parte, el consejero de Coahuila Gustavo Espinosa Padrón habló sobre las actividades permanentes del IEC en materia de difusión e implementación de programas de educación cívica que llevan a cabo de manera constante haya o no elección.El consejero Alejandro González expuso sobre el voto electrónico y las condiciones jurídicas que lo sustentan, así como sus implicaciones políticas de su implementación.Refirió que Coahuila era pionero en el uso de la urna electrónica, cuyos aparatos fueron llevados a ese encuentro para ser expuestos y brindar ejemplos de sufuncionamiento.Lo anterior a pesar de que el actual IEC no ha utilizado las urnas en casillas durante las elecciones constitucionales que ha organizado, únicamente las ha facilitado para elecciones internas de partidos políticos, universidades y otras instituciones educativas.