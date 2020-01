Presume regio corto que aspira al Oscar

Escuchar Nota

Nuevo León.- El nombre de Luis Manuel Villarreal no figura en la lista de los nominados al Oscar, pero sí su talento.



El animador de origen regio, radicado en CDMX, se siente indirectamente nominado para estos premios gracias a su trabajo en el cortometraje Hair Love, escrito y dirigido por Matthew Cherry, que compite en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación.



La historia de casi siete minutos contó entre sus colaboradores con Bruce Smith (Tarzán, Las Locuras del Emperador y La Princesa y El Sapo) y Everett Downing (Wall-E, UP y Toy Story).







“Hablamos de un equipo bastante talentoso, con grandes mentes y una calidad muy alta. Soy el único mexicano involucrado. Escuchar que llegó hasta el Oscar me dio mucho gusto porque todo mundo sueña de alguna manera estar involucrado en un proyecto así”, contó Villarreal, quien dirige la compañía de animación Jugando en Serio hace 12 años.



Se sumó al proyecto Hair Love el año pasado por recomendación de su amigo Mike Owen. La historia versa sobre un padre afroamericano que trata de peinar por primera vez a su hija, tarea que no será fácil, pero contarán con la ayuda de alguien especial.