Presumen amor Heard y Butti

Ciudad de México.- La estrella de Aquaman, Amber Heard, fue vista cogida del brazo de quien se dice es su nueva novia, la cineasta Bianca Butti, mientras se dirigían al médico de Amber para un chequeo de su reciente lesión en el tobillo.



Según Daily Mail, Heard de 33 años, no pudo ocultar una sonrisa amorosa mientras caminaba con el apoyo de la hermosa Butti, de 38 años.



La pareja tuvo una larga conversación , incluso se les pudo ver riéndose a carcajadas, presumiblemente por algo que Amber contaba.



Heard fue vinculada públicamente por primera vez a Bianca Butti el domingo pasado, cuando la pareja fue espiada besándose apasionadamente en Palm Springs, California.



Bianca es una directora de fotografía con sede en Los Ángeles que trabajó en la serie Love & Hip Hop: A-tlanta, entre otros créditos, así como en la próxima película de Bella Thorne Leave Not One Alive.



El año pasado, Butti fue diagnosticada con cáncer de seno por segunda vez, y varias cuentas de Instagram, así como una campaña Go Fund Me, documentaron su progreso y experiencia.



En una nota en la página de recaudación de fondos, Butti explica cómo fue diagnosticada por primera vez con la enfermedad en 2015 cuando tenía solo 34 años, y que se confirmó que regresó en marzo de 2019.



En cuanto a Amber, ella reveló por primera vez el aparato ortopédico en su pie izquierdo en una foto de Instagram publicada el dÌa de año nuevo, sin contar en qué circunstancias se lastimó.