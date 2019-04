Presumen reducción de homicidios

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su estrategia en materia de seguridad pública está dando resultados.Aunque reconoció que los avances son insuficientes, refirió que, ayer, por ejemplo, en 15 de los 32 estados del País no se registraron homicidios."Ayer, por ejemplo, me da gusto, no es para cantar victoria, hubo 15 estados sin homicidios, de los 32. Eso es alentador. Si en Baja California tenemos cuatro, cuando llegamos a tener hasta 20, es que nos está funcionando el plan", dijo."Esto no es suficiente, esto es un día. Esto va a mejorar, esto es un desafío, un reto, nomás que necesitamos la intervención de la Guardia Nacional".López Obrador detalló que de los 62 homicidios que se registraron ayer, Chihuahua encabeza la lista con 10, seguido por el Estado de México, con nueve.En la gráfica presentada, con el desglose por estado, se reconoce, de acuerdo con "fuentes abiertas", se tiene un registro de 92 homicidios dolosos y culposos.Adicionalmente, se hace referencia a que 45 muertes fueron verificadas por el "despliegue operativo del Centro Nacional de Información".El Mandatario consideró que será clave la puesta en marcha de un programa nacional para combatir el consumo de drogas en los jóvenes.El político tabasqueño explicó que su Gobierno aun trabaja en la elaboración del diagnóstico y sostuvo que el plan ayudará a reducir la violencia."Estamos trabajando el plan para reducir el consumo de drogas en jóvenes, porque estamos convencidos de que, si no bajamos el consumo de la droga, si sigue aumentando, no van a poder detener la violencia", aseveró."Es, primero, el daño que ocasionan las drogas que se están consumiendo, el cristal. Es como un plan de atención a los jóvenes. Va a haber un plan, así como dijimos del huachicol. Tenemos que atender el criterio, porque si frenamos el consumo, lo disminuimos, vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad".López Obrador sostuvo que la adicción lleva a la consumación de otros delitos, además del daño que provoca a la salud.