Presumen regidores tarántulas y coches

Dos regidores panistas del Cabildo municipal continúan acaparando reflectores no solo por votar en contra los acuerdos priistas, sino porque ahora Martha Lio Valdés levantó polémica en las redes sociales por capturar cinco tarántulas en su rancho y Ernesto Saro Boardman por conducir un auto convertible británico por las calles de la ciudad.Este fin de semana, Lio Valdés subió a su cuenta de Facebook una foto de tarántulas que capturó en su propiedad conocida como La Pitaya. Hubo personas que estuvieron en desacuerdo y otras que le pidieron una como regalo. La regidora albiazul informó a sus seguidores que las capturó para dárselas a uncoleccionista.“Con gusto puedo capturar más tarántulas y regalárselas la semana entrante. Yo no tengo problema alguno”, escribió Martha Lio a sus seguidores en sus dos cuentas que tiene en la popular red social.En tanto, el exalcalde y exsenador Saro Boardman, atrajo no solo la mirada de los ramosarizpenses sino también la de los funcionarios municipales cuando estacionó su auto Clásico MG, inglés convertible, modelo 73 en la Presidencia Municipal.El también empresario reveló que la unidad fue fabricada por la British Motor Corporation y que lo importo de los Estados Unidos. El vehículo porta placas de autos clásicos de Coahuila.Ernesto Saro recorrió en su coche las principales avenidas en el trayecto a su casa. Incluso, hubo algunos automovilistas que le tomaron fotos y videos, pues les recordó el automóvil que utilizaba el luchador El Santo en sus películas.