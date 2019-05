Presuntos sicarios ‘secuestran’ ambulancia

Hombres armados obligaron a empleados de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a trasladarlos al Hospital General Regional Número 1 de esta misma institución para recibir atención médica, luego de haber resultado heridos en un atentado a balazos.El ataque se registró en el sector Barrancos, y a bordo de un vehículo ambos se trasladaron heridos hasta la Unidad de Medicina Familiar del IMSS del fraccionamiento Terranova, donde aparentemente les dijeron que por el tipo de herida no podían ser atendidos en ese lugar.Fue en ese momento cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y pidió que los trasladaran en una ambulancia a donde pudieran brindarle los primeros auxilios, por lo que personal del IMSS los llevó al Hospital General Regional, ubicado a nueve kilómetros de distancia.Uno de los heridos perdió la vida mientras era trasladado y el otro fue detenido debido a que las autoridades ya tenían el reporte de lo sucedido, y esperaban la unidad en el área de urgencias del hospital.Quien perdió la vida fue identificado como Manuel "N" y la persona detenida como Miguel Ángel "N", a quien se le aseguró un arma de fuego y por razones de seguridad se le trasladó a otro hospital, donde quedó resguardado por agentes policíacos.Al respecto, el delegado en Sinaloa del IMSS, Samuel Lizárraga Camacho, dijo que no se trató de un secuestro, que los empleados de la Unidad de Medicina Familiar los trasladaron al área de urgencias del Hospital General Regional como lo hubieran hecho con cualquier otro paciente.Asegurando que las amenazas fueron contra las personas que se encontraban obstruyendo la salida de la ambulancia, pero no directamente en contra de los empleados del IMSS, aun así hizo un llamado a las autoridades para que atiendan de inmediato este tipo de urgencias.Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo, confirmó que recibieron llamadas de emergencia reportando que dos hombres armados obligaron a trabajadores del IMSS a trasladarlos a bordo de una ambulancia de la Unidad de Medicina Familiar de Terranova hacia el Hospital General Regional Número 1 del IMSS, por lo que inmediatamente se dedicaron a ubicarla.Precisó que en coordinación con las otras corporaciones policiacas esperaron su arribo al área de urgencias para después detener a los dos sospechosos, pero uno de ellos ya había perdido la vida.Informó que la persona detenido quedo a disposición del Ministerio Público al igual que el arma de fuego que portaba y serán ellos quienes finquen responsabilidades, incluyendo el presunto secuestro de la ambulancia en la que fueron trasladados.