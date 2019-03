‘Presupuesto alcanzará para atender demandas ciudadanas’

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que se tendrá presupuesto suficiente para atender las demandas del pueblo, ya que habrá disciplina financiera y administrativa en el país.En ese sentido, durante la entrega de apoyos del programa Tandas para el Bienestar, López Obrador afirmó que los financieros pueden estar tranquilos ya que “no va a haber déficit, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública”.El mandatario federal dejó en claro que no aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos, además de que se mantendrán sin aumentos, en términos reales, los precios de las gasolinas y la luz, así como de otros servicios relacionados con los combustibles.“Vamos para adelante, ni un paso atrás, vamos a sacar al pueblo de la pobreza, a México del atraso, a que haya justica y felicidad en nuestro pueblo, esa es la gran tarea que tenemos que llevar a cabo entre todos”, expresó ante habitantes de la entidad y el gobernador Javier Corral.“Nos va a alcanzar el presupuesto para atender las demandas del pueblo, vamos a ir esos sí, poco a poco, no se pueden de la noche a la mañana todos los problemas, son muchos y graves los problemas nacionales”, indicó.El presidente López Obrador puntualizó: “No estoy echándome para atrás, los vamos a enfrentar todos y van a mejorar las condiciones de vida y de trabajo y va a haber felicidad de nuestro pueblo”.