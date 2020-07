Pretende Liga MX jugar todos los días

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- La nueva normalidad del futbol mexicano contempla partidos todos los días, de lunes a domingo, considerando que la Liga MX jugaría de jueves a lunes y la Liga de Expansión MX martes, miércoles y jueves, propuesta que se está analizando y es una de las razones por las que se aplazó la presentación del calendario del próximo torneo, Guard1anes 2020, informaron fuentes.



El calendario del torneo Apertura 2020, que se llamará Guard1anes en honor a las personas que han trabajado para mitigar la pandemia, se tenía contemplado para ayer 5 de julio, pero debido a que aún no se llega a un acuerdo con todos los equipos involucrados, se pospuso todo hasta el próximo domingo.







Debido a la falta de taquilla en los estadios, se busca que haya futbol todos los días, con el objetivo de que ningún partido se empalme y los equipos tengan mayores beneficios económicos, que les ayude a recuperarse de la actual crisis.



La Liga de Expansión MX, que tiene 17 equipos registrados, jugaría entre martes, miércoles y jueves, en busca de mayor rating y evitando competir con los horarios de la Liga MX. Se espera que esta semana se llegue a un acuerdo con todos los involucrados y se pueda materializar la idea de tener futbol mexicano todos los días para reponer el tiempo perdido.