Pretenden aplicar Ley Bonilla en Coahuila: Morena

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, de Morena, calificó de “perversa” la propuesta del legislador José Benito Benito Ramírez Rosas, de extender un año más el mandato de las diputadas y diputados locales en funciones y cancelar la elección para renovar el Congreso del Estado.



Mediante un comunicado, sostuvo que el Congreso del Estado no tiene facultades para cancelar un proceso electoral que, aunque suspendido, fue convocado en base a la Constitución y las leyes de la materia.



“Cancelarlo mediante un artículo transitorio representaría, como en el caso de la Ley Bonilla, un fraude a la Constitución. Nosotros fuimos electos por un periodo determinado que vence el día último del mes de diciembre de este año, pretender extender ese periodo un año más es un acto ilegal y profundamente antidemocrático”.



El Artículo 76, fracción V de la Constitución Federal, dispone que es facultad exclusiva del Senado de la República declarar la desaparición de poderes en las entidades federativas.



Al respecto, la Ley Reglamentaria del Artículo 76, fracción V, dispone en su Artículo 2 que “se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales: Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares”.



“Estoy convencida de que el proceso electoral puede reanudarse. Desde luego, los órganos electorales deberán modificar los plazos, reducir el tiempo de campaña, limitar las formas de hacer proselitismo y organizar una jornada electoral que garantice la salud de los electores. Hay muchas formas de hacerlo como, por ejemplo, incrementar el número de casillas para evitar aglomeraciones”.



“Finalmente, enfrentados al peor escenario, en el cual sea imposible celebrar las elecciones, sin duda estaremos frente a una crisis constitucional. Yo prefiero una crisis constitucional donde no haya Poder Legislativo en Coahuila, a una crisis constitucional donde funcione ilegal e ilegítimamente un Congreso que no fue electo por las y los ciudadanos coahuilenses”, sostuvo.