Pretenden Bravos salir a enracharse

Después de ganar su último encuentro disputado la semana pasada sobre los Cardenales, la novena de los Bravos buscará hoy seguir por la senda de la victoria cuando se mida ante los Dodgers.Este encuentro correspondiente a la jornada 11 de la campaña Primavera 2019 en la Liga de Softbol Burócrata de Segunda Fuerza, está programado a partir de las 19:30 horas en el parque deportivo El Periodista.De entrada los Bravos son considerados como ligeros favoritos para conseguir el objetivo, pero tampoco se descarta una posible sorpresa de parte de los Dodgers que han tenido un buen arranque de temporada y querrán el triunfo para continuar en la pelea por un lugar en zona de calificación.Este será el segundo duelo de una triple cartelera pactada para este día. Todo comenzará desde las 17:30 horas con el choque entre los Choferes y la Furia Roja, correspondiente a la Tercera Fuerza donde no existe favorito para llevarse el triunfo.Posteriormente a las 21:00 horas y dentro de la misma Tercera Fuerza, los Rapaces se medirán ante Farmacia del Río en un duelo en el que estos últimos tratarán de regresar a la senda de la victoria después de perder en su última salida.Hoy17:30 Choferes Vs. Furia Roja19:30 Bravos Vs. Dodgers21:00 Rapaces Vs. Farmacias del RíoMañana17:30 Dylsa Vs. Combis19:30 Lobos Vs. Compadres21:00 Diablos Vs. YaquisViernes17:30 Suterm Vs. Charros19:30 Bandidos Vs. Acereros21:00 Abogados Vs. Astros