Pretenden sabotear el rescate en mina 8

Mientras todo avanza favorablemente para la recuperación de los restos en Pasta de Conchos, un mínimo grupo de viudas afines al sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia, busca a toda costa sabotear las acciones encabezadas por el Gobierno federal, tomando la entrada principal de la mina e ingresando por su cuenta sin respeto alguno.Cristina Auerbach Benavides, activista y defensora de la Organización Familia Pasta de Conchos, aseguró que lo que está haciendo el grupo de escasas 7 mujeres, entre ellas Tomasa Martínez Almaguer es solo para presionar, chantajear y difamar.“Este tipo de acciones nada inteligentes, definitivamente no ayuda en la recuperación de los restos, pareciera que lo que quieren en sabotear todo lo que se ha logrado a lo largo de estos trece años con el apoyo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”, comentó.La entrevistada aseguró que están muy a tiempo de rectificar esas actitudes y sumarse a las labores de recuperación si eso es realmente lo que quieren, dejando en claro que el sindicato minero al que se dicen ser simpatizantes nada tiene que hacer al igual que la empresa Grupo México.“Por última vez voy aclarar algo, nunca he representado a ninguna de estas mujeres que se dicen viuda de pasta de conchos, por lo que no me pueden desconocer, tampoco habrá ningún peritaje en la mina, nadie puede ingresar porque está sellada, por lo que tampoco habrá ninguna inspección al interior, existe un comité y los ingenieros que ellas mencionan son de otros países, ni siquiera están enteradas de las cosas”, comentó.La activista recordó que en los próximos días habrá una reunión con el Comité Técnico y que todos los familiares pueden participar, sean o no de la Organización Familia Pasta de Conchos; sean o no peticionarios, solo se deben anotar y enviar su identificación, “lo que no puede ser, es que se estén quejando y pudiendo cosas que no se pueden hacer, como ingresar a la mina, difamarme como lo volvió hacer Tomasa, o quejarse de no poder participar si en realidad no quieren y solo están haciendo lo que les dice el sindicato que no tiene voz ni voto”, finalizó.