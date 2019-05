Prevé Alejandro Gutiérrez regresar ‘pronto’ a Saltillo

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez planea pronto visitar su natal Saltillo. El empresario y político priista, detenido desde diciembre de 2017 en Chihuahua, dijo que no existe una sentencia firme y que es falso que se le haya sentenciado a 3 años de prisión.“Es importante la precisión de que hasta ahora no existe ninguna sentencia en firme, y si apelé es porque voy por la absolución.“Simplemente revisen el sentido de los votos de los tres jueces y en particular el más experimentado, juez por más de 10 años y doctor en Derecho Penal, se pronuncia firmemente por la absolución; es falso que me hayan sentenciado a tres años de cárcel, tres años en libertad es totalmente diferente”.-¿Está en trámite el proceso de absolución entonces? “Está en apelación. No fue un juez (quien sentenció), fue un colegiado con voto dividido, y el caso está en apelación y posterior, recurso federal. Voy por la absolución total”.El exsecretario general del PRI ha manifestado su confianza en que pronto podrá quedar libre de cualquier acusación hecha por la Fiscalía General de Chihuahua.El lunes, publicó en su cuenta de Facebook la frase: “¡Rumbo al paraíso!”. ¿Piensa venir pronto a Saltillo? “Ya pronto”, dijo optimista Gutiérrez Gutiérrez.