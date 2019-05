Prevé AMLO resolver pensiones en 3 meses

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en tres meses estarán cerca del 100 por ciento de la cobertura en el programa de pensión a adultos mayores.Hoy se dio a conocer que personas de la tercera edad en la Ciudad de México y otras entidades del País enfrentan problemas para cobrar la pensión de asistencia social, que no han recibido desde que el Gobierno federal aplicó cambios al Programa de Adultos Mayores, incluido el cambio de tarjeta."Ese programa va muy bien, ayer les dije que llevábamos un avance del 80 por ciento, ayer mismo lo revisé y ya llevamos en realidad un 90 por ciento de avance (...). Nos falta como el 10 por ciento y ya estamos trabajando", respondió al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa matutina."¿Cuando? Yo pienso que se va a tener ya prácticamente resuelto en unos tres meses, ya vamos a estar muy cerca del 100 por ciento para los adultos mayores".El Mandatario federal pidió hacer una encuesta con los adultos mayores en Hidalgo y a nivel nacional respecto a si ya recibieron su apoyo, y se dijo seguro de que la mayoría dirá que sí.Respecto a los retrasos en el de depósito de su pensión a adultos mayores ya censados en la Ciudad de México, ofreció que se revisará el caso.La ayuda a este sector también se ha retrasado porque los beneficiarios recibieron la tarjeta después de marzo, pero no el dinero; fueron censados nuevamente desde febrero y no llega su plástico bancario.Además, se registraron en oficinas delegacionales pero no los han ido a censar; su ayuda económica llegó incompleta; quienes cobran en efectivo no aparecen en la lista; y a los pensionados por otra institución de seguridad social no se les ha depositado.