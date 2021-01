Prevé Canaco una dura cuesta de enero

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Luego de un difícil 2020, este año no se avizora mejor, pues de entrada se inicia con la cuesta de enero más dura que haya enfrentado el comercio local en las últimas décadas, afirmó Eduardo Dávila Aguirre, presidente de la Canaco Saltillo.



“El día de hoy no hay una cura definitiva para el Covid-19, independientemente que ya se están aplicando algunas vacunas, esto no significa que ya vamos a regresar a la normalidad. El proceso va lento, y aunque estén llegando las vacunas no podemos dejar de usar el cubrebocas ni el distanciamiento social”, expuso.



Reconoció que la economía sigue contraída, además que las recientes ventas del Buen Fin y de la temporada navideña estuvieron muy por debajo de lo esperado.



“La cuesta de enero la vemos muy complicada. Para este año el sector comercial estará siendo muy cauteloso. Estamos preparados con productos y servicios para hacer frente a la demanda y necesidades de la región, pero estamos siendo muy cuidadosos; no lanzamos las campanas al vuelo. Evitamos endeudarnos, pero le seguimos apostando a la creación de empleos con base en los requerimientos que va teniendo la comunidad”, dijo Dávila Aguirre.



Aseguró que las decisiones que se están tomando a nivel federal, como el alza de salarios mínimos por decreto, poco ayudan a mantener los comercios a flote.



“El sector empresarial está muy golpeado, la decisiones de incrementar los combustibles e insumos energéticos es una pésima medida que no contribuye a la recuperación de la economía”, aseveró.