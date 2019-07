Prevé Citi contracción de 0.1% en segundo trimestre

El Producto Interno Bruto (PIB) de México se habría contraído 0.1 por ciento en el segundo trimestre de 2019, después de que cayera 0.2 por ciento en el primer trimestre, estimó Citi.La institución señaló que la economía del País se estancó en la primera mitad del año y no se proyecta ningún repunte.Por ello, revisó a la baja sus previsiones de crecimiento anual del PIB de 0.9 por ciento a 0.2 por ciento para 2019 y de 1.5 por ciento a 1.2 por ciento para 2020.Destacó que el repunte que se esperaba ver en el segundo cuarto del año nunca se mostró y el escenario adverso está impulsado mayormente por factores internos."En un marcado contraste con las recesiones anteriores de los últimos 25 años, esta vez no hay un choque económico importante desde el exterior ni desequilibrios financieros significativos que deban corregirse; el escenario de bajo crecimiento que prevemos está esencialmente impulsado por factores locales", indicó.Refirió que el trabajo formal aumentó apenas en 289 mil plazas durante la primera mitad del año, el peor desempeño desde la crisis de 2008-2009, cuando la creación neta de empleos fue negativa.Asimismo, subrayó que la inversión disminuyó 2.1 por ciento en el periodo enero-abril y la producción industrial bajó 2.1 en mayo, la mayor caída mensual desde enero de 2009."Los aumentos en los salarios reales a lo largo del año y el robusto crecimiento de las exportaciones manufactureras se encuentran entre los pocos puntos de datos positivos del primer semestre, pero podrían ser negativos en la segunda mitad del año, ya que el empleo continúa debilitándose y la desaceleración en el sector manufacturero de Estados Unidos es más evidente", advirtió.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dará a conocer su estimación oportuna de PIB para el periodo abril-junio de este año el próximo 31 de julio y difundirá la cifra revisada el 23 de agosto.El pasado 11 de julio, Bank of America Merryll Lynch (BofAML) calculó que la economía mexicana habría caído 0.4 por ciento en el segundo trimestre, con lo que ligaría dos trimestres consecutivos a la baja y con ello una "recesión técnica"."Un segundo y consecutivo trimestre de contracción pondría a México en recesión técnica. Nosotros predecimos que el segundo trimestre se contraerá", indicó BofAML hace dos semanas.