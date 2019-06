Prevé Embajadora en EU resultados de la Guardia en un mes

El Gobierno de México espera ver en alrededor de un mes resultados del despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, aseguró este domingo la Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena.Bárcena defendió el despliegue de la Guardia Nacional en 11 municipios de la frontera con Guatemala, uno de los compromisos anunciados el viernes con la Administración Trump, al asegurar que el objetivo es poner orden en dicha región."Esperamos que esto va a traer resultados en un tiempo relativamente corto como en un mes o un mes y medio", dijo Bárcena en una entrevista en el programa Face The Nation de la cadena CBS.Entrevistada sobre el acuerdo logrado entre el Canciller Marcelo Ebrard y funcionarios del Departamento de Estado de EU, Bárcena remarcó que la Guardia Nacional mexicana es una fuerza de carácter policial y no un cuerpo militar como el que existe dentro de EU."Vamos a ver los resultados del despliegue de la Guardia Nacional, que por cierto no es similar a la Guardia Nacional de EU. No es como la Guardia Nacional de EU: es una fuerza policial basada en el modelo de las policías militarizadas europeas", comentó la Embajadora Bárcena en la entrevista.Aunque Bárcena aseguró que el despliegue será a partir del próximo lunes, elementos ya están presentes desde mediados de mayo en Tapachula, Chiapas resguardando el perímetro de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración (INM)."Tenemos que entender eso: Cuando la gente habla del despliegue de tropas están equivocados. Lo que estamos desplegando es una fuerza policial y lo estamos haciendo para poner orden en la frontera", dijo sobre un despliegue que ha sido cuestionado por grupos de derechos humanos.Aprobada en febrero de 2019, la Guardia Nacional a nivel nacional tendría de acuerdo con los planes del Gobierno mexicano un total de 60 mil elementos que serían reclutados de una fusión de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval, que serían sometidos a un entrenamiento especial.En su entrevista, Bárcena evitó contradecir los dichos del Presidente Trump de que México compraría más productos agrícolas a EU asegurando que derivado de una potencial ratificación del nuevo acuerdo comercial regional (T-MEC) el comercio agrícola aumentará."Como consecuencia de la no imposición de aranceles y la futura ratificación del TMEC el comercio en general y el agrícola crecerán", escribió después en Twitter.