Prevé IP crecimiento de 1.5% para 2020

"La Concanaco Servytur espera que en 2020 se tengan las condiciones para iniciar en el País la ruta del crecimiento económico, porque hay factores que lo propiciarían como el inicio obras de los proyectos de infraestructura, el aumento del salario mínimo y la ratificación del T-MEC", subrayó.

"El acuerdo al que se llegó, es incidir de manera positiva, ya que el nuevo salario alcanza el nivel de bienestar personal, pero aún está muy lejos del nivel de bienestar familiar con un solo salario", apuntó.

"Se espera que en el primer trimestre del 2020 tengamos el T-MEC, y antes de que se ratifique por los tres países como ya está en proceso de realizarse, genere certidumbre, lo cual ayudará en lo económico, pues eso es lo que más ha afectado a México en el estancamiento del crecimiento", reiteró.

Factores como el inicio de obras de infraestructura, la firma del T-MEC y el incremento en el salario mínimo, generan las condiciones para lograr un mayor crecimiento en el 2020, afirmó el sector de servicios y turismo.En un comunicado, la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) consideró que se espera que el País tenga en el 2020 un crecimiento entre el 1 y 1.5 por ciento, con las condiciones que actualmente se tienen.Pero, señaló, esto se alcanzará siempre y cuando el entorno sea favorable para las empresas y se pueden concretar los proyectos de infraestructura que se acordaron con el Gobierno federal, algunos de los cuales se presentaron en diciembre y otros se darán a conocer en enero.Destacó que en enero se darán a conocer los proyectos de inversión en energía y otros sobre salud, vivienda y turismo, en febrero.El presidente de Concanaco, José Manuel López Campos, consideró que otro factor que incidirá en el 2020 es el incremento recientemente al salario mínimo, con total acuerdo del sector empresarial, pues ayudará a fortalecer el consumo interno nacional y en consecuencia la proveeduría de lo hecho en México.El líder empresarial explicó que el cambio no se puede hacer de un año a otro, tiene que ser gradual para evitar que haya un efecto inflacionario y que genere desempleo provocado por la desocupación de la falta de contratación ante niveles salariales que no puedan cubrir las pequeñas y medianas empresas.López Campos destacó que el 2020 será un año diferente al que ahora concluye en materia económica, pues iniciará con condiciones distintas, como la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por el Senado estadounidense y el Parlamento canadiense.Aseveró que si adicionalmente a esto no se retrasa la ratificación del T-MEC y se dan las inversiones que se espera que se realicen, aun podría ser mayor el crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestro país y llegar hasta 2.5 por ciento el próximo año.