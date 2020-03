Prevé IP más paros; apoya la cuarentena

Escuchar Nota

Edith Mendoza | Teresa Quiroz | Saltillo, Coah.- Aunque mostró gran disposición a cooperar con las medidas para evitar los contagios del Covid-19, el sector privado de la Región Sureste pidió a las autoridades la implementación de estímulos para mantener la planta productiva y los empleos, pues la Coparmex advirtió incluso que más empresas se sumarían al paro anunciado ya por las armadoras de autos que operan en Saltillo y Ramos Arizpe.



Ricardo Sandoval Garza, presidente de la Coparmex Coahuila Sureste, señaló que con el paro técnico en Fiat Chrysler y General Motors, en el corto plazo se presentaría un impacto en la cadena de proveedores que se reflejaría en el paro de más empresas.



“No sabemos todavía la magnitud, seguramente habrá afectación; las empresas están evaluando para ver qué medidas podrían tomar, es una cadena que tarde o temprano va a pegar en los proveedores… depende de cada uno”, expresó.



Sin embargo, llamó a privilegiar el cuidado de la salud y las fuentes de empleo, por lo que reiteró el llamado a las autoridades federales para aplicar estímulos fiscales al empleo y la inversión, como la suspensión temporal del cobro de ISR y IEPS, acelerar el proceso de devolución de impuestos como el IVA y suspender otros actos de fiscalización.









‘Economía no se puede detener’



Por su parte, la mayor parte del sector industrial de la región siguen laborando y respetando los contratos colectivos en busca del beneficio de todas las partes, indicó José Antonio Lazcano, presidente la Canacintra Sureste.



“Tenemos que ver cómo sumamos propuestas para salir adelante, garantizar el abasto a la sociedad y el poder adquisitivo de los colaboradores. En este momento la economía no se puede detener; esperemos no llegar a un momento crítico, pero mientras estamos haciendo un esfuerzo general para continuar moviendo la economía de nuestra región”, destacó.



Señaló que actualmente “las empresas seguimos operando, salvo las que ya se mencionaron; existen pedidos en proceso mismos que continuarán… los impactos probablemente se vean en semanas posteriores”.







Pega ya baja en ventas



El impacto económico del coronavirus comienza a sentirse también en el sector comercio y servicios, principalmente en el sector restaurantero, pues a pocas horas de la entrada en vigor de las medidas de contingencia implementadas en Coahuila, la Canirac Saltillo destacó que las ventas han caído hasta 80%, por lo que previó el cierre de algunos establecimientos.



Fabio Gentiloni Arizpe, presidente de la Canirac, puntualizó que los más de 200 restaurantes afiliados generan alrededor de 4 mil empleos directos, de los cuales administrativos, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónica ya están en sus casas.



Indicó que ante la crisis han tomado algunas acciones, como la promoción de las ventas a domicilio y de vales de consumo que podrán ser usados después de la contingencia.



“Estamos unidos para evitar poner en riesgo a nuestros empleados, los que se han tenido que regresar a casa lo han hecho con su salario íntegro, por eso pedimos la ayuda de la gente para que siga consumiendo”, apuntó.



En tanto, Héctor Horacio Dávila, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la entidad, dijo que mientras esperan alguna reacción de las autoridades estatales y federales con estímulos fiscales, han autorizado vacaciones anticipadas y guardias a fin de proteger los empleos.







Dijo que solo un establecimiento ha cerrado sus puertas temporalmente: el hotel Rancho El Morillo, que esperaba la llegada de turistas de Nueva York y España, pero debido a la contingencia epidemiológica decidió cerrar dos semanas.



A dos semanas de la Semana Santa, dijo que sigue vigente la reservación de 45% de las habitaciones, aunque no descartó cancelaciones conforme transcurran los días Destacó que en el 2019 el sector hotelero tuvo ingresos por 214 millones de pesos en dicho periodo.



Finalmente, el presidente de la Canaco Saltillo, Eduardo Dávila Aguirre, declaró que están conscientes de que la salud es primero, pero estimó que la emergencia sanitaria significará una fuerte sacudida para la mayoría de los negocios locales, pues algunos quedarán fuera del mercado.



“La economía se va a desacelerar, se va a detener, causando problemas fuertes a los empresarios, generadores de empleos”, mencionó y dijo que buscarán ante las autoridades un tipo de fondo económico para acceder a créditos e incentivos.