Prevé riesgos con multisindicalización

Aunque reconoció avances en la libertad sindical, Francisco Flores Pineda, experto laboralista y expresidente de Coparmex Coahuila Sureste, habló del riesgo que representa la multisindicalización para la productividad de las empresas.Luego de la reciente aprobación de la reforma laboral, que calificó como “impuesta desde fuera”, el especialista destacó convenios como el 87 y 98, sobre libertad sindical y de negociación. Además, en el T-MEC, dentro del artículo 23-A se señala que las controversias también pueden ser laborales y que mientras no se deslinden, se impide la exportación-importación, con el consecuente perjuicio para las empresas e incluso mayor para las Pymes.Reconoció, sin embargo, como una ventaja el hecho de la libertad sindical, donde contrario a lo que se ha dicho por sectores, el trabajador podrá elegir no estar sindicalizado y tener los beneficios del contrato colectivo.“Solo hay que tener cuidado con los nuevos sindicatos que están surgiendo. México ha aguantado muchas crisis económicas, las del 88, 94, 2000, 2009… pero una crisis donde se paralice la productividad de una empresa por problemas intersindicales, eso sí no sé si lo aguantemos”, dijo.Por otro lado, Flores Pineda habló de la creación de los tribunales laborales en lugar de las juntas locales de Conciliación y consideró que se cambia el espíritu del derecho social, pues ahora al derecho sujeto a un contrato de otra naturaleza se le quita la esencia del tripartismo ganado en la Revolución para llevarnos al modelo laboral que rige en Estados Unidos.