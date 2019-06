Prevé Schumer que aranceles no se concreten

Washington.-

La posibilidad de que el Presidente Donald Trump decida arrepentirse de imponer aranceles a las importaciones mexicanas no sorprendería, pues a menudo propone ideas que no pueden implementarse, dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer.Casi al mismo tiempo que Trump reiterara en Londres su idea de imponer 5 por ciento de arancel a las importaciones mexicanas a EU a partir del 10 de junio, Schumer dijo en un breve discurso en el pleno del Senado que los aranceles serían desestabilizadores para ambos países."Francamente, no creo que el Presidente Trump siga adelante con los aranceles", dijo Schumer."El Presidente Trump tiene una costumbre de hablar fuerte y después echarse para atrás porque su política es a menudo 'palabras fuertes' que no pueden ser implementadas o que no tienen sentido", dijo Schumer en su discurso de todas las mañanas en el pleno del Senado estadounidense."No me sorprendería para nada que el Presidente Trump no siguiera adelante".Aunque una delegación mexicana liderada por el Canciller Marcelo Ebrard tiene este miércoles una reunión con funcionarios estadounidenses, Trump dijo que era muy probable que los aranceles fueran aplicados, algo que para Schumer es la repetición de otras políticas caprichosas y erráticas."El Presidente está proponiendo aranceles sobre México que serían masivamente desestabilizadores para nuestra economía y para la de ellos, una política que sólo llevará a más migración. Estas propuestas caprichosas y erráticas del Presidente que parece se le meten en la cabeza y luego sigue adelante sin investigar está provocando un desastre en la frontera Sur", dijo Schumer hoy.Esta martes por la mañana, el Canciller Ebrard pronosticó en una conferencia de prensa tener 80 por ciento posibilidades de que ambos países puedan llegar a un acuerdo en cuestiones de migración para evitar los aranceles y un 20 por ciento de que las conversaciones terminen en algún conflicto.La semana pasada, el Presidente Trump invocó poderes de emergencia para asegurar que ante lo que él considera como una inacción del Gobierno mexicano, no tenía más opción que imponer un arancel de 5 por ciento a partir del 10 de junio y que pudiera llegar a 25 por ciento en octubre.