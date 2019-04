Prevé SHCP destinar 100 mmdp de fondo a Pemex

El monto que el Gobierno federal contempla tomar del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) para ayudar a Pemex a pagar parte de sus obligaciones de deuda sería de 100 mil millones de pesos, dijo este viernes el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.En el marco de su participación en las reuniones de primavera del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Urzúa aseguró además que la ayuda que la Secretaría de Hacienda busca otorgar a Pemex usando recursos del FEIP sería sólo por esta única ocasión y para este año."Lo que estamos haciendo es rediseñar esto para tomar de este Fondo (de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios), que tiene alrededor de unos 300 mil millones de pesos, unos 100 mil millones de pesos para ayudar a Pemex", dijo Urzúa en un foro en el Diálogo Interamericano en Washington.Al cierre de 2018, el FEIP registraba un saldo de 279 mil 800 millones de pesos según datos oficiales."Básicamente lo que queremos hacer es permitir a Pemex no ir al mercado si no quieren ir al mercado y simplemente eliminar parte de su deuda. Básicamente es lo que estamos haciendo. Y sólo por esta ocasión, sólo por este año. Después ese es su problema", agregó el funcionario federal.Presentada como una idea desde marzo pasado tanto por Urzúa como por el Subsecretario Arturo Herrera, la idea de utilizar parte del FEIP para ayudar a Pemex tiene la intención de evitar que Pemex refinancie a un costo muy elevado las obligaciones de deuda que tiene que cubrir este año."Ellos (Pemex) van a tener que ir al mercado y ellos van a tener que refinanciar alrededor, yo diría, de 6 mil 400 millones de dólares este año (120 mil 100 millones de pesos) Si los dejamos ir solos al mercado va a ser muy costoso para ellos. Lo podrían hacer, pero sería muy caro", dijo Urzúa.Urzúa subrayó, sin embargo, que el Gobierno federal no tiene ninguna intención de convertir la deuda de la empresa petrolera estatal en deuda soberana."Hay gente que cree que debemos asumir como Gobierno federal la deuda de Pemex para hacerla soberana pero no nos gusta eso. Eso contaminaría nuestra propia deuda. Pero estamos al tanto que en el corto plazo Pemex necesita ayuda y vamos a proveer esa ayuda", dijo.Según el titular de la Secretaría de Hacienda, la dependencia aún está en el proceso de rediseñar las reglas del FEIP para volverlo un fondo contracíclico, al estilo del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) que tiene Chile para poder utilizar sus recursos cuando existan dificultades."Tenemos un fondo de estabilización que por otras razones queremos reformar, para que tenga una naturaleza contracíclica en lugar de la manera en que fue diseñado", aseguró el funcionario."Creemos estaría en línea con la mayoría de los fondos contracíclico por ejemplo el fondo de estabilización chileno, el fondo de estabilización europeo...Contracíclico sólo significa que retiras del fondo cuando estás en problemas y si te está yendo bien tu pones dinero en el fondo", agregó.Creado en 2014, el FEIP tiene como mandato actual -según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) de 2015- aminorar el efecto sobre las finanzas públicas cuando ocurran disminuciones en los ingresos públicos para cubrir lo previsto en el presupuesto.Durante su presentación en el Diálogo Interamericano, el Secretario de Hacienda describió de forma muy general el objetivo de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir la brecha que existe en las tasas de crecimiento del Sur de México respecto al Bajío y el Norte.