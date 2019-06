Prevé SRE sistema de gestión migratoria

El Gobierno mexicano buscará organizar un sistema de gestión migratoria entre diversos países para atender las nuevas políticas en la materia, adelantó Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.Al participar en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA, insistió en que varias naciones deberían participar en el diálogo para mejorar las políticas migratorias y generar certidumbre."Vamos a tratar de organizar un sistema de gestión migratoria entre muy diversos países en un sistema regionalizado, porque si no me parece que la situación que estamos viviendo ahora sería permanente", mencionó.El Canciller recordó que México tiene 45 días para llegar a una negociación con EU que permita frenar el flujo migratorio a ese País."Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el impacto sea razonable y México pueda promover conversaciones con EU. Ese tiempo vale oro", indicó.Ante los empresarios que acuden a la Reunión Nacional, que son los clientes más importantes de la institución financiera, señaló que pensar en una guerra arancelaria comercial tendría efectos catastróficos en ambos países.Asimismo, agradeció que el Presidente Donald Trump haya pospuesto el plazo para aplicar aranceles."Debo agradecer al Presidente Trump, que estuvo renuente a darnos ese plazo porque pudo no hacerlo y tomó esa decisión. Vamos a cuidar esa relación y a ocuparnos de que lo que dijimos en la mesa se cumpla", concluyó.