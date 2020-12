Prevén baja en compras navideñas por mexicanos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Este año, la pandemia traerá cambios en los festejos navideños para las familias mexicanas.



De acuerdo con el Estudio de Navidad realizado por Kantar, agencia de investigación de mercados, los mexicanos gastarán en promedio 4 mil 300 pesos en regalos, una cifra ligeramente menor a la del año pasado.



Lo anterior, debido a que este año le regalarán a menos personas, ya que no habrá intercambio en la oficina, con los amigos o algún otro tipo de reuniones.



“Los mexicanos piensan dar alrededor de seis regalos, empezando por la pareja (71%), luego por la mamá (68%) y finalmente por los hijos (65%)”, detalló Mauricio Martínez, director de la División Insights en Kantar México.



Otro cambio relevante en la celebración de Navidad es el recalentado, pues muchos encuestados afirmaron que este año no asistirán o lo harán con menos personas a lo acostumbrado.



“Hay personas que van a pasar el 24 con su familia, pero el 25 prefieren no exponerse tanto”, explicó Martínez.