Prevén caída de hasta 8% de PIB

Ciudad de México.- Bancos, corredurías y calificadoras se unieron ayer al pesimista pronóstico de la Secretaría de Hacienda sobre el crecimiento económico para este año, aunque fueron más lejos, como Bank of America, que pronostica un desplome de 8 por ciento.



El miércoles Hacienda anunció en sus Pre-Criterios Generales de Política Económica de 2021 que la economía entrará en recesión, con un crecimiento de entre -3.9 y 0.1%, y advirtió que durante 2020 se transitará en un entorno recesivo y con mayor endeudamiento para enfrentar el impacto económico de la coronacrisis.



El mismo miércoles pero más temprano, el consenso de los especialistas encuestados por el Banco de México anticipó un PIB para este año de -3.5 a 0.90%, aunque algunos anticiparon una caída de hasta -4 por ciento.



Así, ayer Bank of America recortó su estimado del Producto Interno Bruto para 2020 y espera que se contraiga 8%, la peor caída de su historia, por la baja del precio de crudo y el impacto del Covid-19. Apenas la semana pasada preveía una contracción de -4.5 por ciento.







Fitch Ratings recortó la proyección de la expansión de la economía, al señalar que espera una caída en el PIB de -4%, lo que significa un drástico ajuste si se considera que apenas el pasado 5 de marzo esperaba un crecimiento de 1 por ciento.



En tanto, Barclays Capital también revisó su estimación para la economía mexicana y ahora espera una contracción de -5%, en lugar del -2% estimado previamente.



En días pasados, la calificadora Standard and Poor’s dijo que el estrés más significativo por la crisis del coronavirus se dará en las próximas semanas, debido a que apenas está empezando a crecer el número de casos entre sus poblaciones.



La agencia estimó una caída en el PIB de -2.5% en 2020, con una recuperación hacia 2021 que podría llevar a la economía mexicana a alcanzar un crecimiento de 2.2 por ciento.