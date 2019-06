Prevén desinterés de Facebook en red CFE

A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, a participar en el proyecto de desarrollo de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), analistas coincidieron en que difícilmente la empresa se convertirá en un desarrollador y proveedor de internet.El Presidente de México ordenó la licitación de 50 mil kilómetros de red de fibra óptica de la CFE; sin embargo, a la fecha no han publicado las bases, y de acuerdo con el documento preliminar, analistas aseguran que se trata de un proyecto poco atractivo para las empresas.Incluso, el propio Presidente y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, han señalado que en caso de que quede desierta, trabajan ya en un plan para crear una empresa estatal que se encargue del desarrollo y la prestación de servicios de acceso a internet.Jesús Romo, analista de Telconomia, aseguró que los proyectos en los que ha participado Facebook sobre conectividad en zonas remotas, son complementarios y no se trata del foco de su negocio."Facebook ya tiene algunas líneas sobre el tema de implementar acceso combinando satélites y puntos WiFi, además de programas de acceso a ciertas apps y cables submarinos. Pero todos son proyectos complementarios. Facebook no planea convertirse en un proveedor de internet, sólo está tratando de agregar servicios digitales."Si a las convocatorias para Red Troncal o Internet para Todos no envió Facebook alguna manifestación de interés o documentación para participar o conocer más del proyecto, no hay por qué asumir que tengan interés en participar", aseveró Romo.José Luis Peralta, coincidió en que Facebook no se convertirá en un desarrollador de fibra óptica, y comentó que podría participar de alguna forma en proyectos alternativos para llevar conectividad a zonas alejadas."Lo que sabemos es que están buscando (el Gobierno federal) quién invierta y desarrolle, en asociación con ellos, en todo el mundo. Pero no veo a Facebook como operadores de fibra", comentó.Peralta, quien es representante legal de la firma de telecomunicaciones Plan A, dijo que aunque no ven claridad en el proyecto de la CFE, siguen interesados en desarrollar infraestructura de fibra óptica.