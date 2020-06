Prevén en México oleada de rebrotes de Covid-19

Escuchar Nota

"Una cosa es que se invente la vacuna, otra que sea segura y otra cosa diferente el que esté disponible y accesible para todos los que la necesitaríamos", señaló en entrevista.

"Ojalá (los brotes) sean más cada vez más pequeños y podamos responder y afrontarlo de manera cada vez más eficaz, por un lado a partir de la experiencia que se ha acumulado, y por otro, a partir de una mayor percepción del riesgo de la población y con ello una mayor adherencia a las medidas de salud pública", mencionó.

"No podemos asegurar que en las próximas semanas o meses se pueda mantener esta disponibilidad de camas, pues depende de muchos factores, entre otros, la capacidad de la población a adherirse a las medidas de distanciamiento que hay que seguir manteniendo porque todo el País sigue en semáforo rojo", comentó.

"También depende de las mismas capacidades del sistema de salud. Lleva 100 días en respuesta a la epidemia en México y eso implica un desgaste del personal", explicó.

"(Las medidas) han logrado un objetivo muy importante, que es desplazar el momento en el que la curva empieza su ascensión vertiginosa y éste ya es un logro porque le da más tiempo al sistema de salud para prepararse mejor y lograr hacer una reconversión hospitalaria eficiente", agregó.

La probabilidad de que en el país no se registre unaes baja, de hecho, es crucial hacer más resiliente a la población ante un segundo, tercer e incluso cuarto brote, advirtióAlertó que, plazo en los que se prevé contar con una vacuna.Ante esto, Morales llamó a la población a tomar las medidas sanitarias adecuadas para prevenir la enfermedad.El representante aseguró que"Países comoque en un momento se citó como ejemplo de cómo enfrentó el primer brote de Covid-19,", aseveró.Además, consideró que no hay garantía de que no se desborde el sistema de salud ante dicha situación.El riesgo, refirió, es que el nivel de percepción de riesgo entre la población baje y queAnte la inminente reactivación económica, Morales indicó que ésta tiene que estar acompañada de una mayor salud, un mayor bienestar y un menor riesgo de contagio.Además, dijo que a 100 días de la detección del primer caso de Covid-19 en México, la OPS y la OMS consideran que