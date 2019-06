Prevén en NL ola de migrantes y no tienen plan

Ante la crisis migrante que se cierne sobre el País y que se prevé que llegue a Nuevo León, las autoridades estatales no cuentan con un plan oficial.Tras los cambios anunciados por México y Estados Unidos hace una semana, que contemplan que los migrantes esperen en suelo mexicano mientras los estadounidenses definen su situación legal, especialistas en migración y en derechos humanos coincidieron en que, además de aumentar su presencia en la frontera, seguramente crecerá el flujo a otras ciudades, como Monterrey.Su llegada al área metropolitana, dijeron, podría atribuirse a las condiciones de saturación de la frontera y a lo atractivo que puede resultar la ciudad por el tamaño de su economía y sus fuentes de empleo.No obstante, recalcaron que existe gran incertidumbre por la falta de una política integral del Estado en empleo, educación, salud y vivienda para los migrantes.Incluso, destacaron que no han sido convocados a ninguna reunión ni les han informado de alguna acción para atenderlos.Aseguraron que la falta de prevención también se refleja en la improvisación de espacios por parte del Estado en ocasiones anteriores."Es una política de no política. No hay un centro de atención a migrantes en función", indicó María Elena Ramos, de la Red de Fortalecimiento Humanitario a Migrantes e investigadora en migración de la Facultad de Trabajo Social de la UANL."Son iniciativas muy puntuales. No es como un plan, un programa. No es como una discusión que se genere donde digamos qué vamos a hacer en términos de empleo, de salud, de atención".El Padre Luis Eduardo Zavala, fundador de Casa Monarca, que atiende a migrantes a su paso por el Estado, dijo que las autoridades han permanecido "distantes"."Aunque cuando se le ha solicitado apoyo lo ha brindado", señaló, "no ha habido de parte de la autoridad una política o una gobernanza local en materia de migración".Philippe Stoesslé, especialista en migración y académico de la UDEM, enfatizó que Monterrey tiene una gran demanda de empleos, pero el problema es que las autoridades no consideran la integración de los migrantes a la sociedad.El Secretario de Economía y Trabajo del Estado, Roberto Russildi, señaló a su vez que no hay un programa de empleos enfocado en migrantes.El Canciller Marcelo Ebrard dijo el viernes que en la frontera norte hay unos 25 mil migrantes varados, de los cuales 10 mil fueron devueltos por el Gobierno de Estados Unidos mientras esperan una resolución a su solicitud de asilo.Según estimaciones de diferentes organismos, hacia final del año, la cifra de migrantes devueltos por Estados Unidos podría rondar los 50 mil, muchos de los cuales no se quedarían en la frontera.