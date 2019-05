Prevén fast track para reforma educativa

La Cámara de Diputados prevé apurar todos los trámites parlamentarios para discutir y aprobar la reforma educativa y pasarla por la noche al Senado.El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, visitó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para tocar el tema de dicha reforma."Con la Secretaria @M_OlgaSCordero @SEGOB_mx platicamos los escenarios para mañana en el periodo extraordinario de la @Mx_Diputados #ReformaEducativa", posteó el legislador de Morena.De acuerdo con lo programado, a las 10:00 horas están citados diputados y senadores a la sesión de Congreso General, para la apertura del periodo extraordinario de sesiones.El presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo iniciará la sesión de los diputados a las 11:00 horas, a fin de turnar la minuta del Senado -que desechó la mayoría del proyecto de reforma por no cumplir con la mayoría calificada en la votación de artículos reservados-, a las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales. Después, declarará un receso.A las 12:00 horas está considerada la sesión de las comisiones unidas, donde se prevé la discusión del dictamen que ambas presenten y de una agenda, que incorpore las propuestas de los senadores del PRI Y MC, fundamentalmente.Cerca de las 17:00 horas se prevé la reanudación de la sesión del pleno general y que se dé la declaración de publicidad del dictamen.Tras la primera lectura de la reforma, se cerrará la sesión y se citará de inmediato para la siguiente sesión el mismo día.En la segunda sesión entrará el dictamen a discusión sobre la reforma educativa.La Mesa Directiva firmó el acuerdo para la presentación y debate del proyecto de reformas a los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa.Una vez que las comisiones remitan el dictamen, se presentará a consideración del pleno y la discusión se regirá bajo las siguientes consideraciones:"Lo aprobado por ambas cámaras no podrá alterarse de manera alguna, por lo que no será materia de discusión por parte del pleno de esta Soberanía."La discusión versará únicamente en las partes normativas del dictamen remitido que no han sido aprobadas por ambas Cámaras", cita el acuerdo firmado por Muñoz Ledo y las vicepresidentas de la Cámara, Dolores Padierna (Morena) y Dulce María Sauri (PRI), y demás secretarios de la Mesa Directiva.Una vez que se apruebe la reforma, para lo cual se requiere la mayoría calificada, se turnará al Senado, que está citado a las 19:00 horas.