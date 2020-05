Prevén hoteles de Coahuila 3 años para ‘revivir’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En lo que va de la contingencia sanitaria el sector hotelero registra pérdidas de hasta 900 millones de pesos, con unos 6 mil 400 colaboradores en sus casas y cobrando solo 50% de su salario, aunque se espera una mayor afectación, antes de que inicie la recuperación.



El sector hotelero en el estado cerró 2019 con un promedio de ocupación de 55% y en este momento apenas alcanza 2%, que no da ni para los gastos del día. “Vamos a tardar fácilmente entre tres a cuatro años para volver a los niveles que teníamos”, dijo Héctor Horacio Dávila, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila.



De los 102 hoteles cerrados en la entidad, 22 se encuentran en Cuatro Ciénegas, 22 en Parras, 5 en General Cepeda, 10 en Arteaga, 5 en Múzquiz, 6 en Sabinas, 15 en Saltillo, 6 en Monclova, 3 en Acuña y 4 en Piedras Negras.



El restante 50% está trabajando al 2% y solamente 0.05% de la capacidad instalada trabaja arriba de 15 por ciento. Se trata de aquellos con extranjeros hospedados que llegaron por asuntos de trabajo y aún no pueden volver a sus países.



Dávila Rodríguez indicó que son unos 11 mil 300 trabajadores, entre directos e indirectos, que no han recibido más que 50% de su sueldo. De ellos, unos 6 mil 400 son directos.