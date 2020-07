Prevén más de 200 mil muertes en EU para noviembre por Covid-19

Escuchar Nota

“Usar cubrebocas puede reducir sustancialmente la transmisión del virus. Su uso obligatorio retrasa la necesidad de reimponer cierres de negocios y tiene enormes beneficios económicos. Quienes no usan mascarilla no sólo ponen en riesgo sus vidas, sino las de sus familias, amigos y comunidades", advirtió.



(IHME), de la Universidad de Washington, uno de los modelos de referencia en las proyecciones sobre los efectos del coronavirus,La cifra exacta de muertes que proyecta el IHME para Estados Unidos hasta el 1 de noviembre es de 208 mil 255 víctimas fatales, en una estimación que va desde los 186 mil 87 a los 244 mil 541. El contraste, en el caso de uso de cubrebocas, es notable: 162 mil 808 decesos (en un rango de 157 mil 217 a 171 mil 193). La cifra representa una reducción de 45 mil 447 fallecimientos.El director del IHME, doctor Christopher Murray, advirtió en un comunicado que al revisar la trayectoria de la pandemia, rumbo al otoño,Las nuevas proyecciones consideran la reimposición de fuertes medidas de distanciamiento social cuando los decesos lleguen a los 8 por cada millón de personas, con respecto a lo que sería un pronóstico si no se tomaran medidas. También consideran lo que pasa al combinar esas medidas con el uso de cubrebocas por parte de 95% de la población en espacios públicos.A decir de Murray, Estados Unidos no experimentó en realidadEntre los estados más afectados serán Nueva York, donde se prevé haya 32 mil 221 decesos, en una horquilla de los 32 mil 22 a 32 mil 468; Florida, con 17 mil 472 (en un rango de 11 mil 275 to 32 mil 577); California, con 16 mil 827 (13 mil 131 a 24 mil 278); Nueva Jersey, con 16 mil 970 (de 16 mil 382 a 17 mil 891), y Massachusetts, con 12 mil 906 (entre 11 mil 17 y 16 mil 873).