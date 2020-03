Prevén más incendios en NL; clima seco principal factor

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- La falta de lluvia y el clima seco que ha predominado en Nuevo León durante este último invierno podría provocar que esta temporada de incendios sea muy complicada en el estado, coincidieron ambientalistas.



Especialistas en reforestación y medio ambiente anticiparon que la sequía, rachas de viento caliente y la imprudencia de visitantes en los bosques y áreas verdes podrían desatar varios incendios.



"Nos depara un año muy complicado, muy difícil en cuestión de incendios", dijo Cosijoopii Montero, de Reforestación Extrema, "entonces eso aunado a que desafortunadamente la población sigue con malas prácticas.



"Eso para nosotros va a ser un reto porque tenemos un grave problema de agua".



David Borre, director del programa Pronatura Noreste, detalló que el Parque Nacional Cumbres ya tiene identificadas zonas que son más propensas a quemarse.



Por esto, agregó, se pide a los visitantes que tomen las precauciones necesarias y que el Gobierno del Estado hable con los dueños de los predios para que sigan acciones preventivas de incendios forestales.



"Los visitantes del parque pues que lo hagan, el parque es para eso y es importante que la gente conozca esos sitios tan maravillosos, pero que lo haga con responsabilidad, sigan las medidas que marca la comisión nacional forestal", dijo Borre.



Ayer, el incendio en la sierra de Ciénega de González sumaba 30 hectáreas afectadas.



"Está quemando hojarasca, no está quemando los pinos y entonces, mientras el incendio sea superficial la afectación no va a ser tanta", detalló Borre "Ayuda a que, por ejemplo, en Semana Santa, si va a haber mucha gente en esa área ya no va a tener tanto combustible y no se va a prender tan fácil".



También ayer por la tarde se reportó otro incendio en la sierra del ejido La Trinidad, en Montemorelos.