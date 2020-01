Prevén nueva caravana de hasta 8 mil migrantes

Escuchar Nota

"Nosotros hemos señalado desde hace mucho tiempo, las estaciones migratorias son cárceles, es gente detenida, los eufemismos que usa el gobierno y los funcionarios son utopía pura y están maquillando las violaciones a los derechos humanos, los migrantes que están en territorio nacional son sujetos de derechos como cualquier mexicano".

La llamadaque se prevé llegue a la frontera sur de México el próximo fin de semana estaría compuesta de entre, dijo, activista y defensor de derechos de humanos; a la vez que aseguró que las estaciones migratorias son cárceles en donde se recluye a las personas que ingresan al país y buscan llegar a Estados Unidos."Ahí viene la 'caravana del diablo', estamos creyendo que, queremos ver cómo la ataja el; ya no queremos represión, ya no queremos gaseados, se estima que llegarán a la frontera entre 5 mil u 8 mil migrantes", afirmó Villagrán en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.El activista lamentó la estrategia del Instituto Nacional de Migración (INM) para la contención del flujo migratorio en la frontera sur, asegurando que es violatoria de los derechos humanos.Luis Villagrán dijo que se han reunido con diferentes legisladores, como, para formar un frente común en defensa de los migrantes que ingresan a México, y que aseguró, tienen derecho de migrar para mejorar sus condiciones de vida. También dijo que mañana se reunirán con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.En tanto, el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, pidió esta tarde ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la destitución de Francisco Garduño como director de Instituto Nacional de Migración, por implementar técnicas represivas para detener a los migrantes. Sin embargo, su propuesta no fue apoyada por su bancada."No aplauden, pero así es, gracias, prefiero la impopularidad, bueno, no es la primera vez que disiento, recuerden el 88, suelo disentir”, afirmó Muñoz Ledo.