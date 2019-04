Prevén para junio 51 coordinaciones de la Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este martes acordó con miembros de su gabinete que a más tardar en junio próximo, estén en plena operación y funcionando un total de 51 coordinaciones de la Guardia Nacional en diferentes puntos del país.Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal especificó que dichas coordinaciones trabajarán, en un principio, con 25 mil elementos, aunque no detalló en qué estados de la República operarán.Indicó que de manera complementaria y con respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial, se pedirá a la primera que las denuncias se sigan y no se vayan "al congelador", y al segundo que no libere a personas que se sabe que cometerán delitos.